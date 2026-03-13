Pasajes desde los $999: Empresa de buses low cost celebra con ofertas importante hito

13 mar. 2026 - 09:13 hrs.

FlixBus, la línea de buses low cost con operaciones en Chile, anunció un importante hito para la compañía: superó los 6 millones de pasajeros transportados en el país. Para celebrar este logro, la firma lanzará una campaña especial con descuentos en 23 rutas, ofreciendo pasajes desde $999 pesos.

Como parte de la conmemoración, la compañía activó una promoción con descuentos en rutas de corta y larga distancia. En total, serán 13 trayectos de corta distancia, con tarifas desde $999, y 10 rutas de larga distancia, con precios desde $5.999.

¿En qué rutas habrá descuentos?

Entre las rutas de corta distancia incluidas en la campaña destacan Santiago–Viña del Mar, Santiago–Valparaíso, Santiago–San Antonio, Santiago–Los Andes y Santiago–Pichilemu, entre otras.

En cuanto a los destinos de mayor extensión, la promoción considera trayectos como Santiago–La Serena/Coquimbo, Santiago–Copiapó, Santiago–Calama, Santiago–Temuco/Valdivia y Santiago–Puerto Montt.

Puedes revisar la oferta completa de rutas y tarifas promocionales con este importante descuento a través del sitio web oficial de Flixbus en el siguiente enlace (clic aquí).

Viajes interconectados con un solo pasaje

FlixBus destacó que alcanzar los 6 millones de pasajeros en Chile “refleja la confianza de las personas en una propuesta que ha buscado ampliar la conectividad, acercar tarifas competitivas y mejorar la experiencia de viaje”.

“Este crecimiento también muestra el valor de un modelo de colaboración con empresarios de transporte en el país, que permite expandir la red de forma eficiente y con estándares consistentes de servicio”, agregaron desde la compañía.

La red de FlixBus también ha sumado un atributo especialmente relevante: la opción de hacer viajes interconectados con un solo pasaje, permitiendo a los usuarios acceder a trayectos más extensos mediante combinaciones coordinadas.

Gracias a este sistema, hoy es posible viajar entre ciudades tan distantes como Puerto Montt e Iquique, ampliando significativamente el alcance de la red, destaca la empresa.

