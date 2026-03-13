Más de 100 kilos de ketamina y millones en efectivo: Despliegan megaoperativo por tráfico de drogas en el centro de Santiago

13 mar. 2026 - 09:38 hrs.

¿Qué pasó?

Un megaoperativo contra bandas de crimen organizado internacionales dedicadas al tráfico de drogas a gran escala fue desplegado durante la mañana de este viernes por efectivos de Carabineros en el centro de Santiago, en la Región Metropolitana.

Hasta el momento, el procedimiento ha dejado cuatro personas detenidas: dos hombres de nacionalidad colombiana y dos mujeres de nacionalidad venezolana. Además, se han incautado más de 100 kilos de ketamina y al menos $20 millones en efectivo, los que fueron encontrados en cuatro departamentos ubicados en el centro de la capital.

La investigación comenzó en 2024 y es encabezada por la Fiscalía Metropolitana Sur junto al Departamento OS7 de Carabineros. De acuerdo con información preliminar, la banda que es foco de la indagatoria tendría nexos en Venezuela y Bolivia.

Actualmente, con apoyo de efectivos del GOPE, continúa el despliegue en varios inmuebles de la comuna de Santiago, específicamente en el sector de las calles Serrano, Arturo Prat y Tocornal. Por ello, no se descarta que durante las próximas horas se registren nuevos detenidos o incautaciones.

De forma paralela, personal del OS7 realiza diligencias investigativas orientadas al análisis patrimonial de los integrantes de la estructura criminal para establecer el origen, destino y eventual lavado de los recursos obtenidos mediante el tráfico de drogas, siguiendo así la denominada "ruta del dinero".