¿Indirectas para Américo?: Yamila Reyna desata especulaciones con curiosas publicaciones en redes sociales

13 mar. 2026 - 11:03 hrs.

¿Qué pasó?

A semanas del polémico quiebre entre Yamila Reyna y Américo, se dio a conocer que el cantante de cumbia habría retomado su relación con la madre de sus hijos, María Teresa "Pepa" Órdenes. En ese contexto, su otrora pareja habría reaccionado a través de sus redes sociales.

Pese a que no dijo nombre ni dio muchos detalles, el día de ayer la actriz argentina publicó una historia y un post que llamó la atención de sus seguidores, y las especulaciones respecto a si se trataba de indirectas para su expareja no tardaron en llegar.

El post en cuestión, es un carrusel con momentos de Ernesto, el perro de Yamila, más conocido como Don Ernes. La comediante celebró que el cumpleaños de su mascota y dedicó unas palabras que dejaron a todos pensando si iban dirigidas a Américo.

"Estuviste de cumple y en plena tormenta no te celebré como mereces, así que como dice el dicho, “más vale tarde que nunca” ¡Feliz cumple Don Ernes! Que la vida te dé muchos años más juntitos, gracias por enseñarme cada día que el amor y la fidelidad sí existen", escribió.

¿Será que debería decirlo?

Asimismo, una imagen con fondo negro y cinco palabras dejó a todos confundidos con su significado, aunque muchos internautas aseguran que la reciente historia publicada por Yamila tiene relación con el cantante de cumbia.

"No sé si debería decirlo", se lee en la curiosa publicación. Por el momento, Yamila no ha aclarado a qué se deben estas palabras ni ha dado más indicios sobre el sentido de la oración.

@yamireyna Instagram

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