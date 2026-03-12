Faltan solo días: Revisa cuándo y a qué hora se estrena Detrás del Muro
En apenas días regresa a las pantallas de Mega el programa de comedia "Detrás del muro". Un espacio liderado por Kike Morandé, que traerá de vuelta personajes, sketches y mucho humor, de la mano de un elenco renovado.
Paola Troncoso, Pato Fuentes, Toto Acuña, Belén Mora, Paty Cofré, Miguelito, Beto Espinoza, Gustavo Becerra, Sandra Donoso, Scarleth Ahumada y Julio Jung Duvauchelle, conforman el equipo que te hará llorar de la risa.
El elenco revivirá a algunos personajes como "Polilla", "La Chofi" y "Paola, la mamá de Miguelito", todos interpretados por Paola Troncoso. Otro que regresa es el icónico "Cabo Tapia", de la mano de Pato Fuentes.Ir a la siguiente nota
Pero también hay nuevas apuestas, como la interpretación de Nicolás Maduro por parte de Beto Espinoza, quien también recreará a los "Power con Palta" junto a Gustavo Becerra.
¿Cuándo y a qué hora será el estreno?
El exitoso programa de humor, ícono de la televisión chilena, ya tiene fecha de estreno y será el próximo viernes 13 de marzo. Podrás disfrutar del primer capítulo a través de las pantallas de Mega, desde las 22:30 horas, después de Meganoticias Prime.
