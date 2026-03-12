Logo Mega

Faltan solo días: Revisa cuándo y a qué hora se estrena Detrás del Muro

En apenas días regresa a las pantallas de Mega el programa de comedia "Detrás del muro". Un espacio liderado por Kike Morandé, que traerá de vuelta personajes, sketches y mucho humor, de la mano de un elenco renovado.

Paola Troncoso, Pato Fuentes, Toto Acuña, Belén Mora, Paty Cofré, Miguelito, Beto Espinoza, Gustavo Becerra, Sandra Donoso, Scarleth Ahumada y Julio Jung Duvauchelle, conforman el equipo que te hará llorar de la risa. 

El elenco revivirá a algunos personajes como "Polilla", "La Chofi" y "Paola, la mamá de Miguelito", todos interpretados por Paola Troncoso. Otro que regresa es el icónico "Cabo Tapia", de la mano de Pato Fuentes. 

Pero también hay nuevas apuestas, como la interpretación de Nicolás Maduro por parte de Beto Espinoza, quien también recreará a los "Power con Palta" junto a Gustavo Becerra. 

¿Cuándo y a qué hora será el estreno?

El exitoso programa de humor, ícono de la televisión chilena, ya tiene fecha de estreno y será el próximo viernes 13 de marzo. Podrás disfrutar del primer capítulo a través de las pantallas de Mega, desde las 22:30 horas, después de Meganoticias Prime. 

 
 
 
