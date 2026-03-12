12 mar. 2026 - 14:00 hrs.

Los contratos a plazo fijo son convenios que determinan la fecha de inicio y de finalización de una relación laboral. Conocer su funcionamiento evitará que se incurra en inconsistencias legales o sanciones.

Según Nubox, tanto el empleador como el trabajador deben tener plena conciencia de cuándo inicia y cuándo se finiquita el acuerdo. Para tal fin, este documento también certifica el hecho de que ambas partes estén de acuerdo con las condiciones establecidas.

Tras el cumplimiento del período fijado en el contrato, el empleador decide si renovar o dar por finalizada la contratatación. También está el caso de que se le ofrezca un contrato indefinido al empleado.

¿Cuántos contratos a plazo fijo puede tener un trabajador?

La ley chilena establece que el contrato de trabajo a plazo fijo puede ser aplicado solo dos veces a una sola persona, de forma consecutiva. Por tanto, queda prohibido que una misma persona tenga más de dos contratos a plazo fijo con la misma compañía.

Si un empresario renueva el contrato a plazo fijo en una primera ocasión, debe saber que, al término de este acuerdo, está obligado a ofrecer un convenio indeterminado o finalizar el vínculo laboral.

Beneficios de los contratos a plazo fijo

Tras la firma de contratos a plazo fijo, el trabajador recibe una serie de beneficios que mejoran sus condiciones. Entre los más importantes están el derecho a recibir atención médica y la posibilidad de seguir trabajando en la empresa, siempre y cuando mantenga un comportamiento a la altura de sus funciones y del compromiso con los patronos.

