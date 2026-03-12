Walmart entregará millonario bono a sus trabajadores: ¿Cuánto será?
Tras su exitoso año 2025 en materia económica, Walmart Chile anunció la entrega de un millonario bono para sus trabajadores, beneficiando así a cerca de 30 mil colaboradores.
La iniciativa busca premiar a todos los funcionarios que trabajan en los 403 supermercados de la compañía, incluyendo Lider, Express de Lider, SuperBodega aCuenta y Central Mayorista.
¿Cuánto dinero entrega el bono?
Según detalló la compañía estadounidense, repartirán 25 millones de dólares entre sus cerca de 30 mil funcionarios.
Walmart detalló que las ganancias se repartirán por local según el "cumplimiento de metas de ventas e hitos operacionales específicos, reforzando una lógica de corresponsabilidad entre resultados, ejecución y reconocimiento".
"Creemos que el desempeño de una compañía cobra verdadero sentido cuando se traduce en reconocimiento concreto para quienes sostienen la operación cada día. Este bono refleja una convicción profunda: cuando a la compañía le va bien, ese resultado debe sentirse en cada tienda y en los hogares de quienes hacen posible ese trabajo", afirmó Miguel Ángel Ruiz, gerente de Personas de Walmart Chile.
