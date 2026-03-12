Subsidio Empleo Joven: ¿Quiénes reciben el pago en marzo?

12 mar. 2026 - 16:00 hrs.

El Subsidio Empleo Joven (SEJ) es un beneficio gubernamental diseñado para mejorar los ingresos de la población que cumple con los requisitos.

Según el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, la bonificación está dirigida a trabajadores, dependientes o independientes, que tengan cotizaciones al día, formen parte del 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH) y tengan entre 18 y 25 años.

El SEJ también puede ser recibido por el empleador, como una forma de incentivo a la incorporación laboral.

¿Quiénes recibirán el pago del Subsidio Empleo Joven en marzo?

El pago del Subsidio Empleo Joven será recibido en marzo por quienes hayan optado por los adelantos mensuales, también conocidos como “pago mensual”.

Se trata de montos provisionales mensuales que corresponden a anticipos del pago anual. Quienes escogen esta modalidad se exponen a tener que hacer devoluciones de dinero recibido en exceso tras la reliquidación anual del beneficio.

Bajo este concepto, los pagos se suelen emitir el último día hábil de cada mes, considerando que se realizan con un desfase de tres meses. En este caso, el próximo martes 31 de marzo se recibirá el pago calculado en base a la renta percibida en diciembre de 2025.

Requisitos de renta para recibir el pago

Además de los requisitos mencionados, es necesario que el beneficiario acredite una renta bruta mensual inferior a $662.348, en caso de que haya escogido la modalidad de pago mensual. Para quienes optan por la modalidad de pago anual, la renta bruta anual debe ser menor de $7.948.180.

Todo sobre Subsidios