Actualizan estado de salud de Rojas Vade tras brutal golpiza: En la UCI y estable dentro de su gravedad

12 mar. 2026 - 13:11 hrs.

¿Qué pasó?

El Hospital San Juan de Dios actualizó el estado de salud del exintegrante de la Convención Constitucional, Rodrigo Rojas Vade, quien sufrió una brutal golpiza la noche del miércoles en Pomaire.

En la UCI y estable dentro de su gravedad

Por medio de un comunicado, explicaron que Rojas Vade ingresó este jueves al Servicio de Urgencia del recinto, trasladado desde el Hospital de Melipilla.

En el lugar "fue evaluado por el equipo médico y se le realizaron los procedimientos y exámenes correspondientes", señalaron en la misiva.

Desde el establecimiento agregaron que actualmente se mantiene "hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para mantener un monitoreo permanente y brindar el manejo pertinente".

En el reporte médico, además, se informó que el paciente "se encuentra estable dentro de su gravedad, bajo observación del equipo clínico".

Ataque a Rodrigo Rojas Vade

Rojas Vade fue hallado inconsciente cerca de las 00:00 horas en el kilómetro 59 de la Ruta 78, en la caletera, a un costado de su vehículo. Estaba maniatado, rociado con bencina y tenía consignas políticas en su cuerpo.

La fiscal Patricia Suazo, de la Fiscalía ECOH, indicó que el exconvencional presentaba "lesiones en la cabeza y de bastante gravedad", y que "estaba amarrado en sus manos, atado y golpeado".

La persecutora comentó que, de acuerdo a la versión de su familia, la víctima había salido a comprar cigarros en una zona cercana del lugar en donde fue hallado.

Al respecto, el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros, añadió que, conforme a las declaraciones de sus cercanos, a eso de las 22:00 horas, "él sale en este vehículo en dirección a su lugar de residencia en Pomaire".

"Sale con la finalidad de comprar en un negocio del lugar y (sus familiares) pierden el rastro, hasta que son comunicados por Carabineros del hallazgo de su hijo en este lugar", complementó el detective.

El funcionario PDI aclaró que, de momento, "no hay antecedentes previos respecto a algún tipo de amenaza que la podamos asociar o cruzar respecto al hallazgo de esta persona".

Al ser consultado sobre rayados con consignas políticas que Rojas Vade tendría en sus brazos, Barrientos confirmó que "existen antecedentes como los que menciona, pero esto es todo un proceso que está en curso".