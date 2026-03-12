"Me quedé quieto y escuché como un jadeo": El crudo relato de carabinero que acompañaba a sargento baleado en Puerto Varas

12 mar. 2026 - 09:13 hrs.

¿Qué pasó?

Nuevos antecedentes surgen en torno al ataque que sufrió el sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla, quien permanece con muerte cerebral tras ser baleado en la cabeza por un grupo que estaba bebiendo alcohol en la vía pública de la comuna de Puerto Varas, región de Los Lagos.

Quien acompañaba a la víctima en el procedimiento era el cabo Jean Díaz, que entregó nuevos detalles del ataque ocurrido durante la madrugada del miércoles.

"Estaba tendido abajo con sangre"

Según contó el cabo Jean Díaz a través de un audio enviado a un compañero de labores, esa noche recibieron un llamado por personas que estaban bebiendo alcohol y molestando a los vecinos en el sector de la Línea Férrea.

"Llegamos a la línea del tren. Ingresamos los dos. Hicimos un pequeño recorrido, y como había un camino que seguía hacia el fondo, me dijo (el sargento Figueroa): 'anda a verificar, con cuidado. Y yo voy a ver por acá arriba, por la línea del tren", relató el uniformado.

Tras ello, mantuvieron comunicación por radio hasta que en un momento escuchó disparos: "Salí corriendo, vi la luz de la portátil y lo perdí", explicó.

"Lo empecé a llamar por radio y seguí avanzando hasta donde están los árboles y, como no vi nada, me devolví. Me quedé quieto y escuché como un jadeo, como una respiración. Alumbré hacia abajo y lo vi, que estaba tendido abajo con sangre", añadió.

El sargento Figueroa, quien tiene 37 años y 17 de ellos en Carabineros, actualmente se encuentra en el Hospital Regional de Puerto Montt y lucha por su vida. Además, está casado con una funcionaria del mismo rango y es padre de un niño de 7 años.

