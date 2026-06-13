Indemnización por aviso de despido: ¿En qué caso se paga?

13 jun. 2026 - 15:00 hrs.

En el contexto laboral, las trabajadoras y los trabajadores que cuentan con su contrato están sujetos a las normas y cláusulas establecidas en el documento; sin embargo, el empleador puede terminar la relación laboral, siempre y cuando argumente con razones válidas.

En caso de que una empresa o empleador quiera poner fin al contrato firmado entre las partes por necesidades de la empresa, el artículo 162 del Código del Trabajo establece que debe entregar un aviso escrito con al menos 30 días de anticipación.

¿En qué caso se paga la indemnización por aviso de despido?

Sin embargo, cuando el empleador decide despedir a un trabajador por necesidades de la empresa o por desahucio y no da el aviso previo de 30 días, deberá pagar la indemnización sustitutiva del aviso previo de forma íntegra.

Es decir, deberá pagar la indemnización por aviso de despido equivalente a la última remuneración mensual del empleado.

Esta indemnización es diferente a la indemnización por años de servicio, monto que también puede recibir el trabajador que haya sido despedido por necesidades de la empresa.

¿Cómo calcular el finiquito?

Quienes pierdan su trabajo —ya sea por despido o renuncia voluntaria— tienen derecho a recibir un finiquito, monto que también permite acceder al Seguro de Cesantía. El monto de esta compensación varía según factores como los años de servicio, los días de vacaciones utilizados y la causal que terminó la relación laboral.

Para calcular el monto estimado, la plataforma de recursos humanos Buk ofrece un simulador gratuito en este enlace (clic aquí). Solamente debes ingresar la causal de término, las fechas de inicio y fin del contrato, los días de vacaciones tomados y los datos de remuneración para obtener una estimación del pago a recibir.

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