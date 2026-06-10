Pueden ganar más de 4 millones de pesos: Estos son los sueldos de los 10 cargos más buscados por las empresas en Chile

10 jun. 2026 - 10:00 hrs.

Tras analizar más de 150 puestos profesionales y sus respectivas ofertas laborales proyectadas para 2026, la reclutadora SOS Group elaboró un ranking con los diez cargos más buscados por las compañías, revelando además los rangos de renta líquida que actualmente están dispuestas a pagar.

Entre los puestos con mayor demanda destacan áreas comerciales, recursos humanos, logística, contabilidad y operaciones, con remuneraciones que pueden superar los $4 millones mensuales en cargos de jefatura.

¿Cuáles son los 10 cargos profesionales más buscados?

El ranking elaborado por SOS Group quedó conformado por los siguientes perfiles:

Ejecutivo Comercial B2B / KAM

Comercial B2B / KAM Analista Contable / Contador Auditor

Analista de RR.HH. y Reclutamiento

y Reclutamiento Analista Logístico

Prevencionista de Riesgos

Analista de Control de Gestión

Supervisor o Jefatura de Operaciones

Encargado o Jefe de Recursos Humanos

Analista Comercial / Trade Marketing

Ingeniero de Proyectos o Mejora Continua

Ejecutivo Comercial lidera el ranking de los perfiles más requeridos

De acuerdo al informe publicado por LUN, el cargo más solicitado por las empresas es el de Ejecutivo Comercial B2B o Key Account Manager (KAM), puesto orientado a la generación de negocios, desarrollo de cartera de clientes y ventas consultivas.

Las compañías buscan principalmente profesionales de Ingeniería Comercial, Administración y Marketing, ofreciendo rentas que fluctúan entre $1.500.000 y $3.000.000 líquidos mensuales, además de comisiones variables asociadas al desempeño.

Según explicó Ismael Salcedo, selector manager de SOS Group, este tipo de perfiles se ha vuelto fundamental en un contexto económico desafiante, donde las organizaciones necesitan generar nuevos ingresos y fortalecer las relaciones comerciales.

Recursos Humanos gana protagonismo dentro de las organizaciones

Uno de los fenómenos que más llama la atención es la creciente demanda por profesionales vinculados a Recursos Humanos.

El ranking ubica entre los cargos más requeridos a los analistas de reclutamiento y selección, con rentas entre $1.200.000 y $2.000.000, así como a los encargados y jefes de Recursos Humanos, cuyos salarios pueden alcanzar los $4.500.000 líquidos.

La tendencia responde a una transformación del área, que hoy incorpora análisis de datos, plataformas tecnológicas, gestión del talento y estrategias de retención de colaboradores, convirtiéndose en una función cada vez más estratégica para las empresas.

Los cargos técnicos y analíticos también elevan sus remuneraciones

Dentro de la lista aparecen además posiciones ligadas al análisis financiero, la logística y la gestión empresarial.

Los analistas contables y contadores auditores pueden acceder a remuneraciones entre $1.400.000 y $2.400.000, mientras que los analistas de control de gestión alcanzan rangos de entre $1.400.000 y $2.200.000, impulsados por la creciente necesidad de interpretar indicadores de desempeño y apoyar la toma de decisiones.

Por su parte, los analistas logísticos y de supply chain registran sueldos de hasta $2.100.000, reflejando la importancia que han adquirido la planificación operativa, la gestión de inventarios y la optimización de procesos.

Los puestos mejor pagados superan los $4 millones mensuales

Entre las posiciones con mayores niveles de renta figuran los encargados o jefes de Recursos Humanos, con salarios que oscilan entre $2.500.000 y $4.500.000 líquidos.

También destacan los supervisores y jefaturas de operaciones, con remuneraciones de hasta $3.000.000, y los ingenieros de proyectos o mejora continua, cuyos ingresos pueden alcanzar los $3.200.000 mensuales.

Estos cargos suelen requerir experiencia en liderazgo, gestión de equipos, mejora de procesos, cumplimiento de indicadores y capacidad para impulsar cambios dentro de las organizaciones.

La consultora concluye que las empresas ya no solo buscan títulos profesionales, sino también competencias relacionadas con liderazgo, análisis de datos, herramientas digitales y capacidad de adaptación, factores que hoy resultan determinantes para acceder a mejores oportunidades laborales y salariales.