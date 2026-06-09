Instrucciones paso a paso: Cómo la inteligencia artificial puede transformar tu currículum en minutos

09 jun. 2026 - 20:00 hrs.

Conseguir trabajo hoy no depende solo de la experiencia acumulada: depende también de cómo se presenta esa experiencia. Un currículum mal estructurado, con descripciones genéricas o sin palabras clave, puede quedar eliminado antes de llegar a ojos de un reclutador humano.

Muchas empresas utilizan sistemas automatizados de selección —conocidos como ATS, por sus siglas en inglés— que filtran postulaciones según criterios específicos, y un CV que no está optimizado simplemente no pasa.

Frente a ese escenario, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta accesible y poderosa para quienes buscan empleo. Plataformas como Claude.ai permiten analizar un CV en profundidad, detectar sus debilidades y reescribirlo con criterios profesionales, en cuestión de minutos y sin costo. No se necesita experiencia técnica: basta con subir el documento y entregar las instrucciones correctas.

Cómo hacerlo paso a paso

Para comenzar, ingresa a claude.ai y crea una cuenta gratuita si aún no tienes una. Una vez dentro, abre una nueva conversación, adjunta tu CV en formato PDF o Word usando el botón de archivo, y copia la siguiente instrucción directamente en el chat:

He adjuntado mi CV actual. Analízalo en profundidad y luego realiza lo siguiente:

1. Diagnóstico inicial

Identifica los 3 a 5 problemas principales que tiene mi CV hoy: estructura, redacción, información que falta, información irrelevante, formato, uso del lenguaje, entre otros. Sé directo y específico.

2. Perfil profesional

Redacta o mejora el resumen o perfil profesional inicial. Debe tener máximo 5 líneas, estar escrito en primera persona, destacar mis años de experiencia, mis principales fortalezas y el valor que aporto. Que sea magnético y diferenciador.

3. Experiencia laboral

Reescribe cada cargo usando el método CAR (Contexto, Acción, Resultado). Cada función o logro debe comenzar con un verbo de acción fuerte (lideré, implementé, desarrollé, reduje, aumenté, etc.) y, cuando sea posible, incluir cifras o métricas concretas. Elimina cualquier descripción genérica o relleno.

4. Habilidades y competencias

Reorganiza y prioriza mis habilidades. Separa claramente las habilidades técnicas (hard skills) de las habilidades blandas (soft skills). Elimina las que sean demasiado obvias o que no aporten valor diferenciador.

5. Palabras clave (ATS)

Sugiere entre 10 y 15 palabras clave relevantes para mi perfil que debería incluir para que mi CV pase filtros automáticos de selección (sistemas ATS). Explica brevemente por qué cada una es relevante.

6. Recomendaciones finales

Dame entre 3 y 5 recomendaciones adicionales sobre formato, extensión, orden de secciones o cualquier otro aspecto que haría que mi CV se destaque frente a otros candidatos.

Al final, entrégame el CV completo reescrito y mejorado, listo para usar.

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El resultado: un CV listo para competir

Con esa instrucción, la IA entregará un análisis detallado, una versión mejorada de cada sección y un currículum completo listo para usar. El proceso toma menos de cinco minutos y puede marcar una diferencia real en procesos de selección donde los reclutadores dedican, en promedio, menos de 10 segundos a revisar cada postulación. Aprovechar estas herramientas ya no es una ventaja: es una necesidad.