CyberDay incorpora asistente virtual para ayudar a encontrar ofertas desde el celular

29 may. 2026 - 22:00 hrs.

¿Qué pasó?

A pocos días del inicio de una nueva edición del CyberDay, la organización presentó una herramienta basada en Inteligencia Artificial que busca facilitar la búsqueda de productos entre las distintas ofertas disponibles durante el evento.

El asistente virtual fue desarrollado considerando que cerca del 70% de las compras por internet se realizan actualmente desde teléfonos móviles, donde revisar múltiples sitios y ofertas puede resultar más complejo.

¿Cómo funciona el asistente del CyberDay?

La innovación está disponible en el sitio oficial del CyberDay y funciona como un asistente de chat que permite realizar búsquedas utilizando lenguaje simple.

Según se explicó, los usuarios pueden escribir lo que buscan de forma simple, por ejemplo, zapatillas para correr o productos con determinadas características, y el sistema entrega alternativas disponibles entre las tiendas participantes.

Además de sugerir productos, la IA puede seguir interactuando con el usuario para precisar la búsqueda según el uso que se le dará al artículo, el presupuesto disponible o incluso tallas específicas.

Desde la Cámara de Comercio de Santiago señalaron que la iniciativa responde a cambios en la forma en que los consumidores buscan información durante eventos de comercio electrónico.

“Es un desafío muy importante que nos planteamos a principio de año, de mejorar las búsquedas, porque estamos viendo cómo los consumidores están buscando qué es lo que prefieren y cómo interactúan, y una simple búsqueda a través de un buscador tradicional ya no les satisfacía”, indicó Yerka Yukich, Directora Ejecutiva de Ecommerce de la institución.

Medidas para evitar estafas

La herramienta ya registra una alta utilización antes del inicio oficial del evento: “Las primeras casi 48 horas ya lleva 150 mil interacciones el buscador y eso que todavía no hay precio”, señaló Yukich.

La organización también recordó que el asistente debe utilizarse únicamente a través del portal web oficial del CyberDay o mediante la aplicación oficial disponible para dispositivos iPhone y Android, con el objetivo de evitar que los usuarios entreguen información en plataformas no autorizadas.