Reprograman audiencias clave en causas de Daniel Jadue y Cathy Barriga

29 may. 2026 - 21:20 hrs.

¿Qué pasó?

Dos de las causas judiciales más seguidas del país vuelven a sufrir modificaciones.

Los procesos que involucran a los exalcaldes Daniel Jadue y Cathy Barriga registraron cambios en sus calendarios, moviendo las fechas que estaban previstas para avanzar hacia la etapa de juicio oral.

Nueva postergación en el caso Farmacias Populares

En el caso relacionado con las Farmacias Populares, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago reprogramó para el próximo 24 de agosto la audiencia de preparación de juicio oral que originalmente estaba fijada para junio.

La decisión provocó las críticas de los querellantes.

El abogado Christian Espejo cuestionó una nueva postergación y expreso que espera que la fecha fijada para agosto permita continuar con el proceso sin nuevos cambios.

Jadue enfrenta acusaciones por fraude al Fisco, estafa, cohecho y delitos concursales, en una investigación en la que el Ministerio Público solicita penas de cárcel.

La solicitud presentada en la causa de Barriga

En el caso de Cathy Barriga, la Defensoría Penal Pública pidió reprogramar la audiencia de preparación de juicio oral.

La exalcaldesa de Maipú es investigada por presuntos delitos de fraude al Fisco, malversación de caudales públicos, negociación incompatible y falsificación de instrumento público.

Respecto de esta solicitud, el académico de Derecho de la Universidad de los Andes, Rodrigo Guerra, señaló que la petición se explica bajo un contexto en que la Defensoría asumió recientemente la causa de Barriga, por lo que podrían necesitar más tiempo a causa del volumen y la complejidad de los antecedentes.

En tanto, se espera que dos de los procesos más relevantes en cuanto a irregularidades en la administración municipal continúen avanzando hacia la etapa de juicio oral.