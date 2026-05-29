Anuncian cierre de calles en Ñuñoa por corrida en Santiago: ¿Cuáles son?

29 may. 2026 - 20:45 hrs.

La Municipalidad de Ñuñoa anunció cierres de calles debido a la corrida Santiago 10k.

Los cierres de calles anunciados por el municipio comenzarán el sábado 30 de mayo y se extenderán hasta el domingo 31 de mayo.

¿Qué calles cierran en Ñuñoa el fin de semana?

Las tres calles que tendrán cierres completos o parciales alrededor de Plaza Ñuñoa los fines de semana:

Av. Campos de Deportes : entre Suárez Mujica y Dublé Almeyda.

: entre Suárez Mujica y Dublé Almeyda. Dublé Almeyda : entre Av. Campos de Deportes y Ramón Cruz Montt.

: entre Av. Campos de Deportes y Ramón Cruz Montt. Ramón Cruz Montt : entre Dublé Almeyda y Av. Grecia.

: entre Dublé Almeyda y Av. Grecia. Av. Grecia : entre Ramón Cruz Montt y Crescente Errázuriz.

: entre Ramón Cruz Montt y Crescente Errázuriz. Crescente Errázuriz: entre Av. Grecia y Av. Campos de Deportes.

¿A qué hora cierran las calles?

Los montajes del evento y del Arco de Meta comienzan a las 12:00 horas del sábado 30 de mayo, horario en el que los vehículos ya no podrán transitar por las calles mencionadas.

Los cortes de calles se extenderán hasta las 14:00 horas del domingo 31 de mayo y buscan restringir el tránsito vehicular para permitir el desarrollo del evento deportivo.