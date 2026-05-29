Anuncian cierre de calles en Ñuñoa por corrida en Santiago: ¿Cuáles son?
- Por Paz Morales
La Municipalidad de Ñuñoa anunció cierres de calles debido a la corrida Santiago 10k.
Los cierres de calles anunciados por el municipio comenzarán el sábado 30 de mayo y se extenderán hasta el domingo 31 de mayo.
¿Qué calles cierran en Ñuñoa el fin de semana?
Las tres calles que tendrán cierres completos o parciales alrededor de Plaza Ñuñoa los fines de semana:
- Av. Campos de Deportes: entre Suárez Mujica y Dublé Almeyda.
- Dublé Almeyda: entre Av. Campos de Deportes y Ramón Cruz Montt.
- Ramón Cruz Montt: entre Dublé Almeyda y Av. Grecia.
- Av. Grecia: entre Ramón Cruz Montt y Crescente Errázuriz.
- Crescente Errázuriz: entre Av. Grecia y Av. Campos de Deportes.
¿A qué hora cierran las calles?
Los montajes del evento y del Arco de Meta comienzan a las 12:00 horas del sábado 30 de mayo, horario en el que los vehículos ya no podrán transitar por las calles mencionadas.
Los cortes de calles se extenderán hasta las 14:00 horas del domingo 31 de mayo y buscan restringir el tránsito vehicular para permitir el desarrollo del evento deportivo.
ATENCIÓN. Este domingo 31/mayo habrá cierre de calles en Ñuñoa, por corrida Santiago 10K entre las 05 y las 14 hrs. Además, desde las 12 hrs. de este sábado 30, se mantendrá intervenida Av. Campos de Deportes entre Av. Grecia y Suárez Mujica, por montaje del evento pic.twitter.com/ctpa3O6bYA— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) May 30, 2026
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