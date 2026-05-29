Adelantan ofertas de celulares por Cyberday: Grandes marcas preparan descuentos de hasta un 35%

29 may. 2026 - 13:42 hrs.

Cada vez falta menos para el CyberDay, fecha que se ha vuelto clave para el comercio nacional, y una de las favoritas de los compradores para desembolsar grandes sumas de dinero en distintos dispositivos electrónicos, ya sean notebooks, tablets o celulares.

En esta oportunidad, las principales firmas tecnológicas del mercado ya comenzaron a delinear sus estrategias de cara al evento. Mientras algunas marcas apostarán por concentrar sus rebajas de forma exclusiva en la telefonía móvil de gama alta y media, otras extenderán sus descuentos durante toda la semana para abarcar ecosistemas completos que incluyen relojes inteligentes, tabletas y accesorios de audio.

Las opciones en telefonía móvil

Una de las marcas que participará en el evento es HONOR, firma que anunció bajadas de precio de hasta un 30% en sus modelos principales entre el 1 y el 3 de junio. Las ofertas estarán disponibles tanto en su web como en el retail tradicional.

Dentro del catálogo que presentará la marca, destacan tres de sus equipos con características más especiales:

HONOR Magic8 Lite : Un dispositivo enfocado en la durabilidad, con certificación para soportar caídas de hasta 2,5 metros y una batería de silicio-carbono pensada para alta autonomía.

: Un dispositivo enfocado en la durabilidad, con certificación para soportar caídas de hasta 2,5 metros y una batería de silicio-carbono pensada para alta autonomía. HONOR 400 : Orientado al uso de redes sociales, este modelo incorpora una cámara principal de 200 megapíxeles asistida por inteligencia artificial y procesador Snapdragon.

: Orientado al uso de redes sociales, este modelo incorpora una cámara principal de 200 megapíxeles asistida por inteligencia artificial y procesador Snapdragon. HONOR X7d: La alternativa de entrada de la línea, que incluye almacenamiento interno de 256GB y resistencia básica al agua y polvo.

Rebajas en ecosistemas digitales

Por su parte, Huawei tendrá promociones en un periodo más extenso que irá desde el lunes 1 hasta el domingo 7 de junio a través de su página oficial, con márgenes de descuento que variarán según la categoría del producto.

En el segmento de smartphones, la firma asiática aplicará un 35% de descuento en el HUAWEI Pura 80 Ultra, su modelo de gama alta que ha sido premiado por su cámara fotográfica.

El resto de la campaña de la marca se concentrará en su línea de accesorios inteligentes, destacando la serie de relojes WATCH FIT 5 mediante modalidades de venta en paquetes dobles a mitad de precio, además de rebajas temporales en audífonos, tablets y equipos de conectividad para el hogar.

¿Cuál es la fecha oficial del CyberDay?

Oficialmente, el evento comenzará el lunes 1 de julio y se extenderá hasta el miércoles 3. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, varias marcas tendrán períodos de ofertas más extensos.

Todo sobre Cyberday