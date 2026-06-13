Balacera en Lo Espejo deja un herido grave: Fiscalía indaga homicidio frustrado e incendio de vehículo

13 jun. 2026 - 16:16 hrs.

¿Qué pasó?

Una balacera se registró en la comuna de Lo Espejo, donde un hombre resultó gravemente herido tras recibir un disparo en la mandíbula y un vehículo fue incendiado por desconocidos en plena vía pública.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Salvador Allende con Las Torres, a pocos minutos del lugar donde horas antes se había registrado otro ataque armado en el que un hombre recibió cuatro impactos de bala.

En medio del tiroteo, un conductor de aplicación que transitaba por el sector junto a un pasajero fue interceptado por los individuos armados, quienes los obligaron a descender del automóvil bajo amenazas.

Posteriormente, los sujetos incendiaron el vehículo, que terminó completamente destruido por las llamas.

El fiscal ECOH, Nicolás Beyer, entregó detalles de lo ocurrido: "Estas personas se iban desplazando y, en ese intertanto, se encontraron con lo que estaba sucediendo en esta esquina. Se les interponen personas, tienen que bajarse del vehículo y es por ello que huyen, en definitiva, a pie".

La Fiscalía y las policías realizan diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables de los hechos, quienes son investigados por los delitos de homicidio frustrado e incendio.