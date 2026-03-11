Casado con una funcionaria y padre de familia: ¿Quién es el carabinero baleado en Puerto Varas?

11 mar. 2026 - 10:15 hrs.

¿Qué pasó?

Nuevos antecedentes se han conocido sobre el ataque armado que sufrió personal de Carabineros la mañana de este miércoles en Puerto Varas, región de Los Lagos, hecho que dejó a un funcionario con muerte cerebral tras recibir un disparo en la cabeza.

Casado con una carabinera y padre de un hijo

Desde el Gobierno señalaron que el funcionario es el sargento segundo Javier Figueroa, mientras que desde Carabineros indicaron que además es jefe de ronda de la Primera Comisaría de Puerto Varas.

"Es un funcionario con una carrera intachable, casado con una funcionaria de Carabineros, padre de un hijo", señaló al matinal Mucho Gusto la capitán de Carabineros Javiera García.

La autoridad policial agregó que la víctima es un "funcionario activo de Puerto Varas, su señora también es carabinera, trabaja en la zona".

¿Qué se sabe sobre el ataque que sufrió el carabinero?

García comentó que el sargento segundo "al momento de adoptar un procedimiento, por causas que se investigan, recibe un impacto balístico. En este minuto se encuentra en extrema gravedad".

Aunque se desconocen los detalles, el hecho se habría producido a eso de las 06:00 horas en la intersección de San Francisco con Línea Férrea durante una fiscalización a personas que bebían alcohol en la vía pública.

El equipo policial habría sido recibido con disparos, uno de los cuales impactó en la víctima, la que de inmediato fue trasladada en ambulancia hacia el Hospital de Puerto Montt.

El General Director de Carabineros, Marcelo Araya, actualizó el estado de salud de Figueroa, señalando que está con "muerte cerebral, pero todavía mantiene actividad cardiaca".