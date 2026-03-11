Temblor afecta a la Región Metropolitana: Revisa cuál fue la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
Un temblor de magnitud 3,3 se registró durante la mañana de este miércoles en la Región Metropolitana, cuando el reloj marcaba las 11:04 horas.
¿Dónde fue el epicentro del temblor?
Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 24 kilómetros al sur de Melipilla, a 52 km de profundidad.
Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
