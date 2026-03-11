Temblor afecta a la Región Metropolitana: Revisa cuál fue la magnitud del sismo

11 mar. 2026 - 11:11 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 3,3 se registró durante la mañana de este miércoles en la Región Metropolitana, cuando el reloj marcaba las 11:04 horas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 24 kilómetros al sur de Melipilla, a 52 km de profundidad.

Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

