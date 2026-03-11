Muestran por primera vez el rostro de uno de los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula

11 mar. 2026 - 12:11 hrs.

Luis Miguel siempre ha procurado mantener su vida privada y la de sus hijos alejada de las cámaras y el mundo de la farandula, sin embargo, un programa de espectáculos mexicano reveló por primera vez el rostro de uno de sus hijos.

Se trata de Miguel, hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula, a quien nunca se le había conocido su cara a pesar de tener 19 años.

Las primeras imágenes del hijo de Luis Miguel

Las cámaras del programa "Ventaneando" captaron a Aracely Arámbula, expareja de Luis Miguel, en el aeropuerto mientras intentaba pasar desapercibida antes de abordar un vuelo.

En ese instante, dos jóvenes se acercaron a la mujer de forma cercana, lo que despertó la sospecha de que eran los dos hijos que tuvo con el cantante, Miguel y Daniel.

Al notar la presencia de la prensa, Aracely intentó mantenerlos fuera del encuadre de las cámaras, pero ya era demasiado tarde, pues habían logrado captar a Miguel, quien rápidamente llamó la atención por el parecido con su padre. En tanto, Daniel es menor de edad, por lo que las imágenes no fueron difundidas.

El hijo de Luis Miguel / Foto: Ventaneando

Cabe recordar que Miguel nació en 2007, cuando la entonces pareja anunció públicamente la llegada de su primer hijo. Un año después nació su hermano Daniel, pero en 2009 Luis Miguel puso fin a su relación con la actriz y cantante mexicana.

"Ella ha trabajado por casi dos décadas para mantenerlos en el anonimato", comentó el periodista Ricardo Manjarrez en 'Ventaneando'.

