José Antonio Kast renuncia al Partido Republicano antes de asumir como Presidente

11 mar. 2026 - 09:01 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles el futuro Presidente, José Antonio Kast, puso fin a su militancia en el Partido Republicano, del cual es fundador desde el año 2019.

¿Por qué renunció Kast al Partido Republicano?

Siete años liderando el conglomerado y hoy su salida se da en señal de “independencia” y “unidad” para poder encabezar el llamado “equipo de emergencia”, asegura el círculo cercano del próximo Mandatario.

Una decisión que ya había anunciado hace meses, luego de ganar las elecciones presidenciales el 14 de diciembre. Sus planes son volver a este partido ya finalizando su periodo de Presidente.

Mientras el Partido Republicano prepara su consejo general y además espera hacer una recepción a José Antonio Kast para despedirlo tras este gesto.

