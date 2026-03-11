Todo listo para el cambio de mando: Así será la ceremonia en la que José Antonio Kast asumirá como Presidente
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Desde las 12:00 horas de este miércoles 11 de marzo, en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, se realizará la solemne ceremonia de transmisión del mando presidencial y juramento del nuevo gabinete ministerial del Presidente José Antonio Kast, el 35º de nuestra historia.
El líder republicano llega a La Moneda después de tres intentos en las urnas, primero en 2017, luego en 2021, cuando perdió con Gabriel Boric, y finalmente en 2025, cuando venció a Jennette Jara en segunda vuelta.
Se abren las puertas del Congreso Nacional
Las puertas del Congreso se abrirán a partir de las 09:30 horas para recibir a autoridades e invitados que, según estimaciones, podrían marcar un récord de 1.150 asistentes.Ir a la siguiente nota
Según el programa, a las 11:15 horas se deberán instalar las comisiones de Pórtico y de Reja, que están integradas por diputados y senadores, y cuya finalidad es dar la bienvenida a las autoridades oficiales que participarán en el evento.
Se calcula que José Antonio Kast y su comitiva llegarán a las 11:50 horas, en tanto que el Mandatario vigente arribaría cerca del mediodía.
Por ello, se estima que la ceremonia se inicie a las 12:05 horas, con su ingreso al Salón de Honor y su ubicación en la testera, junto a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados, acompañados de los secretarios generales de ambas Corporaciones.
José Antonio Kast asume como Presidente de la República
Luego, se procederá a la lectura de la resolución del Tribunal Calificador de Elecciones y se invitará al Presidente electo a ingresar al Salón de Honor, quien se ubicará a la derecha de Gabriel Boric.
Con posterioridad, entre las formalidades del acto, se le tomará juramento, se le colocará la banda presidencial y se le entregará la Piocha de O'Higgins al nuevo Mandatario.
Finalmente, la ceremonia pasará por el retiro de Boric, junto a sus colaboradores, la firma del acta de la transmisión del mando presidencial y la toma de juramento a los ministros del nuevo gabinete.
