General director de Carabineros confirma que funcionario baleado está con muerte cerebral

11 mar. 2026 - 10:01 hrs.

¿Qué pasó?

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, confirmó en la mañana de este miércoles que el funcionario policial baleado en la cabeza en Puerto Varas, región de Los Lagos, se encuentra con muerte cerebral.

Se trata del sargento segundo Javier Figueroa, quien fue atacado en medio de un procedimiento policial, quedando en condición de extrema gravedad.

¿Qué dijo el general director de Carabineros?

Araya conversó con la prensa y señaló que "se nos comunicó que el estado actual es con muerte cerebral, pero aún mantiene actividad cardíaca, por lo tanto, él se encuentra en la UCI en el hospital".

"Es lo que nos preocupa. Es lo que lamentamos y obviamente nos molesta. Nos preocupa su salud y su familia, pero estamos ocupados de ubicar a estos delincuentes, estos criminales que no dudaron en dispararle a un funcionario que está cumpliendo una labor preventiva", sostuvo.

Viajará en las próximas horas a Puerto Montt

Sobre las diligencias en curso, Araya recalcó que "se están realizando todas las acciones necesarias para ubicarlos y nos vamos a cesar en buscar a estos criminales".

"He conversado y he recibido muestras de pesar de muchas autoridades... una vez que finalice esto (el cambio de mando) me voy a trasladar a Puerto Montt para estar con la familia", añadió.

Todo sobre Policial