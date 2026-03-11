Golpeó a un conserje y a otro lo atropelló: Detienen a presunto agresor de dos trabajadores de un condominio en Huechuraba

11 mar. 2026 - 06:30 hrs.

¿Qué pasó?

Personal de Carabineros logró la detención de un hombre de 25 años acusado de agredir a dos conserjes de un condominio ubicado en la comuna de Huechuraba, Región Metropolitana.

Persona golpeó a un conserje y al otro lo atropelló

El ataque se produjo la tarde del viernes 6 de marzo, mientras dos hombres chilenos, de 62 y 53 años, realizaban sus labores como conserjes del condominio "Las Puertas de Huechuraba".

De acuerdo a información policial, a eso de las 20:00 horas, una persona a bordo de un vehículo quiso ingresar por un lugar destinado solo para residentes, lo que fue impedido por los trabajadores.

La acción de los conserjes generó molestia en el individuo, quien procedió a agredir con golpes de puño a uno de ellos, mientras que al otro lo atropelló.

Presunto agresor fue detenido

El hecho fue captado por cámaras de seguridad del condominio, material que fue clave para las diligencias que permitieran dar con el paradero del presunto agresor.

Las labores de búsqueda estuvieron a cargo del Departamento OS9 de Carabineros en coordinación con Fiscalía. Así, se logró identificar y posicionar a un hombre chileno de 25 años como autor del ilícito.

Luego que se gestionara con tribunales una orden de detención, alrededor de las 16:30 horas del martes personal policial se materializó su captura.