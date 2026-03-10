Derribaron portón al huir: Vecinos frustran turbazo en Maipú horas después de la inauguración de Comisaría La Farfana

10 mar. 2026 - 18:15 hrs.

¿Qué pasó?

En horas de la tarde de este martes se produjo un turbazo frustrado en la comuna de Maipú luego de que un grupo de al menos seis delincuentes intentaron robar especies al interior de una vivienda. Todo esto, unas pocas horas después de la inauguración de la 29° Comisaría de La Farfana.

El hecho ocurrió en el pasaje Poseidon cerca de las 13:00 horas cuando los individuos ingresaron a una vivienda que se encontraba sin residentes, ya que la persona que vive ahí, había salido a un control médico, puesto que es una adulta mayor.

Vecinos frustran turbazo en Maipú

Vecinos del sector notaron la presencia de los delincuentes, por lo que cerraron el portón del pasaje para evitar que escaparan, sin embargo, con el afán de huir, derribaron la reja al fugarse a bordo de un auto.

Gracias a la intervención, los delincuentes escaparon sin llevarse nada, pero los residentes del pasaje tuvieron que levantar el portón que fue derribado por los antisociales.

Una vecina del sector, señaló que no es primera vez que ocurren este tipo de hechos y que la municipalidad les indicó que deben mantener el portón abierto. Sin embargo, ante la situación, aseguraron que lo dejarán cerrado todo el día.

Cabe precisar que este hecho ocurre a minutos de donde se encuentra la 29° Comisaría de La Farfana que fue inaugurada la mañana de este martes por el Presidente Gabriel Boric.