Emiten aviso de marejadas para las costas de Chile desde el jueves hasta el fin de semana: ¿Dónde ocurrirá el evento?
¿Qué pasó?
El Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso emitió este martes un nuevo aviso de marejadas para las costas de Chile.
La autoridad ha hecho un llamado a la comunidad, a tomar las respectivas precauciones de cara a este evento y tener en cuenta las normas de seguridad para evitar cualquier accidente.
¿Dónde habrá marejadas?
Según precisó la autoridad marítima, las marejadas se presentarán desde el Golfo de Penas hasta el norte, específicamente en Arica incluyendo el Archipiélago de Juan Fernández.
De este modo, el oleaje se hará sentir en los sectores del Golfo de Penas hasta Constitución, desde Constitución hasta Coquimbo, y desde Coquimbo hasta Arica.
¿Cuándo llegarán las marejadas?
Las marejadas se extenderán por tres días, ya que se presentarán desde el jueves 12 hasta el sábado 14 de marzo.
Además, se espera que el mayor desarrollo de oleaje ocurra entre las 19:00 a 22:00 horas como marea primaria y entre las 07:00 a 10:00 de la mañana como pleamar secundaria.
Recomendaciones de Senapred por marejadas
Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), han dispuesto de algunas medidas de seguridad para prevenir accidentes y tener precaución ante este evento:
- Evitar que la población concurra al borde costero, particularmente a sectores de roqueríos, tanto para actividades recreativas como para actividades de pesca deportiva.
- El sector pesquero artesanal deberá permanecer atento a las eventuales acciones de cierre de puertos y caletas por parte de la autoridad marítima.
- Los automovilistas que transiten por el borde costero deben conducir con precaución por eventuales alteraciones en el estado de la calzada a raíz del oleaje incrementado por marejadas en la zona.
- Reforzar la vigilancia del borde costero para evitar emergencias.
