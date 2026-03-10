Fuertes vientos generan estragos en carpa en el Congreso previo a cambio de mando: Se esperan ráfagas de hasta 86 km/h

10 mar. 2026 - 19:00 hrs.

¿Qué pasó?

Fuertes ráfagas de viento se han registrado durante la jornada de este martes en la Región de Valparaíso, hecho que ha generado estragos en medio de los preparativos para el cambio de mando presidencial que se realizará este miércoles en la quinta región.

Así quedó registrado en un video en que se puede ver cómo una carpa que se instaló en el exterior del recinto del Congreso nacional se desplomó y las sillas que se instalaron se desordenaron producto de los fuertes vientos.

Fuertes ráfagas de viento en Valparaíso

Este espacio está siendo habilitado para recibir a los invitados de los parlamentarios que asistirán a la ceremonia del cambio de mando.

Según la Armada de Chile, esto se debe a un aviso de viento fuerte emitido por la autoridad marítima, que precisó que desde las 14:00 horas de este miércoles 11 hasta la medianoche del sábado 14, se registrarán ráfagas de hasta 86 km/h.

Servicio Meteorológico de la Armada

Todo esto ocurrirá desde Taltal hasta Constitución, sin embargo, los vientos ya se han comenzado a sentir desde este martes.

Desde la Armada hacen un llamado a, "actuar con prudencia y cautela, evitando el tránsito por sectores rocosos, respetando las normas de seguridad y no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización".

