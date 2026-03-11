"Estamos realmente afectados": Capitana se refiere a funcionario baleado en Puerto Varas

11 mar. 2026 - 09:58 hrs.

Carabineros de Chile enfrenta una de las situaciones más difíciles de las últimas semanas en la región de Los Lagos, luego de que el sargento segundo Javier Figueroa fuera baleado durante un procedimiento en la ciudad de Puerto Varas. El funcionario se mantiene en extrema gravedad y en los últimos minutos se confirmó que se encuentra con muerte cerebral.

La capitán Javiera García, en conversación con Meganoticias, entregó antecedentes oficiales del caso. "Como Carabineros estamos muy afectados. Uno de los nuestros, al momento de adoptar un procedimiento, por causas que se investigan, recibe un impacto balístico", señaló la oficial.

Según lo que se sabe hasta ahora, el ataque ocurrió en un sector aislado correspondiente a una línea férrea, durante lo que todo indicaba sería una diligencia de rutina. Fue en ese contexto cuando un grupo de sujetos abordó de manera sorpresiva al funcionario y le disparó. "Tenemos componentes como el uso de armas de fuego y sujetos que de forma sorpresiva toman a este funcionario de Carabineros", explicó la capitán García, quien remarcó que este tipo de enfrentamientos no son habituales en la zona.

El hecho conmocionó especialmente a la institución por el perfil del carabinero afectado. Figueroa es descrito como un funcionario "con una carrera intachable", casado con otra carabinera que trabaja en la misma zona, y padre de un hijo. "Estamos realmente afectados y trabajando en distintos servicios, preocupados por lo que está ocurriendo en la región de Los Lagos", manifestó la oficial visiblemente afectada.

La capitán García, oriunda de Valdivia y conocedora del sector, reconoció que Puerto Varas es una ciudad que en términos generales se percibe como tranquila, lo que hace aún más impactante lo ocurrido. "Desde un punto de vista criminológico, no es un hecho habitual este tipo de enfrentamiento y menos aún el ataque directo a un funcionario de Carabineros", sostuvo.

Por el momento, la institución trabaja en conjunto con todas las entidades de la zona para recopilar información, incluyendo el testimonio de posibles testigos y registros de tránsito. Respecto a los involucrados, la oficial fue cauta: "En este minuto lo estamos trabajando, pero no podemos descartar nada".

Carabineros informó que todos sus efectivos de la zona están abocados al esclarecimiento del caso. El estado de salud del sargento segundo Figueroa se mantiene crítico y la institución prometió mantener informada a la opinión pública sobre su evolución.

