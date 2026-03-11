"Tiene derecho a algún descanso": Papá de Boric revela dónde su hijo pasará sus vacaciones y si planea ser otra vez candidato

11 mar. 2026 - 11:15 hrs.

¿Qué pasó?

Luis Boric, padre del Presidente Gabriel Boric, que este miércoles encabeza el cambio de mando con José Antonio Kast, conversó en los alrededores del Palacio de La Moneda con la prensa y afirmó que su hijo tomará unas vacaciones y que desde ahora su vida estará más enfocada en su familia.

En la previa de la ceremonia de cambio de mando, señaló que "ahora va a hacer vida familiar. Tiene derecho a algún descanso, pero siempre va a estar presente para el pueblo chileno".

Sobre el destino que eligió, Luis Boric detalló que "va a ir a pasar sus primeras vacaciones en Punta Arenas. Incluso, quiere que le prepare la carpa que usábamos cuando él era más joven".

¿Posible candidatura presidencial?

Consultado por una eventual candidatura presidencial, agregó que "eso es algo que tendrá que decidir el pueblo chileno más adelante".

Por otra parte, Simón Boric, hermano del Mandatario, destacó que "estamos felices por él, por el equipo, por el país, y muy esperanzados de todo lo que viene, por disfrutar en familia".

