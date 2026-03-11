"Es un negociado": Parisi acusa que "ofrecieron cargos" a diputado en votación por la presidencia de la Cámara

11 mar. 2026 - 12:26 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles se confirmó que Jorge Alessandri (UDI) fue elegido como el nuevo Presidente de la Cámara de Diputados, lo que provocó que el acuerdo entre el Partido de la Gente (PDG) y la izquierda, que buscaban impulsar a Pamela Jiles, se cayera.

En medio de todo esto, Franco Parisi, fundador del PDG, acusó un "negociado", revelando que le ofrecieron cargos a un diputado para inclinar la balanza hacia la derecha.

¿Qué dijo Parisi?

En conversación con Mega, el excandidato presidencial detalló que "me llamaron a las 12 de la noche y me dijeron que estaban ofreciendo cargos a una persona determinada. Eso es malo".

"Ahora lo que está ocurriendo es un negociado, ¿y quién gana?, el que tiene mayor billete, que en este caso puede ser el Gobierno o un grupo económico. Eso no es bueno para Chile".

Agregó que "esto es política y nosotros sabíamos. Llegué al estacionamiento, se me acercó un diputado y me dijo: 'Esto ya está negociado y le ofrecieron tanto'. Horrible. Espero que no sea así".

