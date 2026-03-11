¿Qué pasará con las teleseries de Mega este 11 de marzo por el cambio de mando?

11 mar. 2026 - 09:53 hrs.

Hoy es el esperado cambio de mando presidencial, donde el Presidente de la República Gabriel Boric, saldrá de La Moneda ante la llegada del presidente electo, José Antonio Kast.

Mega tiene una transmisión especial durante el día para contar todos los detalles de la ceremonia, por lo que toda su programación sufrirá una modificación de manera excepcional desde la salida del Presidente Boric de La Moneda hasta el discurso en la noche del próximo jefe de Estado.

La programación de las teleseries de Mega por el cambio de mando

Ante el cambio de mando, desde las 08:00 horas hasta las 22:30 horas habrá una cobertura total de la ceremonia y del evento político, por lo tanto, la parrilla de hoy 11 de marzo quedará de la siguiente manera:

06:00 a 08:00 — Meganoticias Amanece: El noticiero comienza mostrando los primeros detalles en La Moneda y en el Congreso.

08:00 a 10:00 — Mucho Gusto: El matinal tendrá una jornada con análisis, diversos enlaces en vivo y la antesala de la ceremonia.

10:00 a 13:00 — Especial de Prensa Mega: Un equipo periodístico seguirá minuto a minuto todos los detalles y pormenores del cambio de mando.

13:00 a 17:00 — Meganoticias Alerta: El noticiario ampliará su horario para entregar cobertura continua del evento y sus repercusiones.

17:00 a 20:00 — Especial de Prensa: La cadena retoma su programación especial con análisis, reacciones políticas y el desarrollo posterior al acto oficial.

20:00 a 22:30 —Meganoticias Prime: El noticiario central reunirá el resumen más completo, las imágenes clave y las crónicas del día histórico.

22:30 a 23:10 — Reunión de Superados : En su horario normal, la teleserie nocturna de Mega se tomará las pantallas al momento en que termina el bloque prime.

23:10 a 00:30 —El Internado: El reality show de cocina y convivencia mostrará un nuevo capítulo del encierro y mostrará cómo sigue la vida de los participantes en competencia.

La Hora de Jugar, El Jardín de Olivia, Corazón Negro, Dale Play y Aguas de Oro volverán a las pantallas de Mega en su horario normal el jueves 12 de marzo.

