Cambio de mando: Los horarios de la programación especial de Mega para este 11 de marzo

10 mar. 2026 - 17:50 hrs.

Chile se prepara para uno de los días más relevantes de su historia con el cambio de mando presidencial, ceremonia en la que el Presidente Electo José Antonio Kast asumirá oficialmente la conducción del país en reemplazo del Presidente Gabriel Boric.

Como ocurre en cada evento de alta relevancia nacional, Mega modificará su programación para ofrecer una cobertura especial que permitirá seguir cada instante de la jornada, desde las primeras actividades hasta el cierre informativo.

La programación especial de Mega por el cambio de mando

Para que ningún televidente se pierda los momentos más importantes del día, Mega dispuso una grilla extendida y reforzada:

08:00 a 10:00 — Mucho Gusto : El matinal abrirá la jornada con análisis, enlaces en vivo y la antesala del cambio de mando.

: El matinal abrirá la jornada con análisis, enlaces en vivo y la antesala del cambio de mando. 10:00 a 13:00 — Especial de Prensa Mega : Un equipo periodístico seguirá minuto a minuto todos los detalles y pormenores de la ceremonia presidencial.

: Un equipo periodístico seguirá minuto a minuto todos los detalles y pormenores de la ceremonia presidencial. 13:00 a 17:00 — Meganoticias Alerta : El noticiario ampliará su horario para entregar cobertura continua del evento y sus repercusiones.

: El noticiario ampliará su horario para entregar cobertura continua del evento y sus repercusiones. 17:00 a 20:00 — Especial de Prensa : La cadena retoma su programación especial con análisis, reacciones políticas y el desarrollo posterior al acto oficial.

: La cadena retoma su programación especial con análisis, reacciones políticas y el desarrollo posterior al acto oficial. 20:00 a 22:30 — Meganoticias Prime: El noticiario central reunirá el resumen más completo, las imágenes clave y las crónicas del día histórico.

Una vez finalizado Meganoticias Prime, Mega retomará su programación habitual: Reunión de Superados, el reality “El Internado” y La Hora de Jugar (edición trasnoche).