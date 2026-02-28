"Más contento que la ...": La reacción de Pablo Chill-E luego de llevarse las Gaviotas de Plata y Oro en Viña 2026

28 feb. 2026 - 02:42 hrs.

Pablo Chill-E desató la euforia del público del Festival de Viña 2026 y se consagró como uno de los artistas más relevantes de la escena urbana chilena tras llevarse las Gaviotas de Plata y Oro.

El cantante de trap se mostró feliz luego de bajarse del escenario de la Quinta Vergara, pero quedó un poco cansado vocalmente, tras el exigente show que dio en la última noche del festival viñamarino.

Al conversar con la periodista de Mega Ignacia Valenzuela, confesó estar "más contento que la ... me hubiera gustado tener un poquito mejor de voz porque estuve un poquito enfermito, pero contento igual, grité caleta".

La periodista, al mencionarle lo felices que estaban sus amigos Pailita y Young Cister viéndolo desde el público, Pablo Chill-E solo tuvo palabras de agradecimiento y mostró sus dos gaviotas que el "Monstruo" le obsequió: "Gracias gracias, de pana", dijo entre risas y felicidad.

