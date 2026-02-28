Lo presentaron como el artista más popular: Así fue la aplaudida entrada de Milo J en el Festival de Viña 2026

28 feb. 2026 - 02:50 hrs.

Milo J fue el último artista del Festival de Viña 2026 en presentarse en la Quinta Vergara. El argentino de 19 años subió al escenario a eso de las 02:45 horas, luego del emotivo show entregado por Pablo Chill-E.

Los animadores, Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, presentaron al cantante trasandino como el artista más popular del certamen, según los resultados de la votación online. Y los argumentos son válidos, considerando que, incluso, regaló un "mini" concierto esta semana en las afueras del Hotel Sheraton, lo que demuestra su cercanía con la gente.

"Cerramos el Festival de Viña 2026 con su artista más popular. El más querido", manifestó la animadora, lo que desató los gritos y aplausos de los fans del intérprete.

Milo J se presentó por primera vez en el certamen musical, aunque no será su última vez en Chile, puesto que el 23 de mayo tiene un concierto en el Estadio Monumental, como parte de su gira "La vida era más corta Tour".

