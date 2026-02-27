¿Chileno o ecuatoriano? La verdad sobre la nacionalidad de Pastor Rocha, el comediante de la última noche de Viña 2026

27 feb. 2026 - 19:23 hrs.

Santiago Endara -más conocido por su personaje de Pastor Rocha- comenzó a sonar fuerte en 2025, con rutinas marcadas por una sátira religiosa Esto lo llevó a ser una de las cartas para el Festival de Viña 2026.

El comediante es el último de la parrilla en presentarse en la Quinta Vergara este viernes, en la denominada "noche juvenil", que estará marcada por el género urbano.

¿Quién es Pastor Rocha y cómo son sus rutinas?

Si bien muchos pensaron que era 100% chileno, debido a sus modismos y su conocimiento del país, la verdad es que Endara nació en Ecuador (su padre es ecuatoriano y su madre es chilena).

El comediante conoció nuestras tierras cuando solo tenía 9 años y se estableció ya definitivamente al cumplir la mayoría de edad. Hoy en día tiene 35 años y ha ganado terreno en el ámbito humorístico.

La rutina de Endara se basa en su personaje de Pastor Rocha, que representa una sátira al mundo evangélico, lo que ha generado opiniones divididas. Sin embargo, los aplausos, las risas y los números en redes sociales no mienten, por lo que su éxito ha sido total en las plataformas digitales.

Es pastor en la vida real

Arriba de la tarima, Endara -por medio del Pastor Rocha- realiza una sátira de la religión. Pero no es una burla, para nada. De hecho, en la vida real está fuertemente conectado con la fe.

El comediante cursó la carrera de Comercio Exterior, pero también tuvo cuatro años de formación en teología. Además, es pastor de la iglesia La Casa, lo que deja en claro que es más que un personaje.

Su experiencia religiosa le ha permitido abordar con argumentos este ámbito de su vida en sus rutinas. Esto es comprendido por sus fans, que saben que todo lo que habla no es más que parte de su show.

Pese a aquello, en el último tiempo fue ganando detractores, por ejemplo, una parte más conservadora de la iglesia evangélica expresó estar en desacuerdo con su personaje, presuntamente, por "burlarse de lo sagrado".

Ante esto, Endara ya recalcó que "creo que siempre va a haber un sector que se opone a lo que uno hace. El humor no le va a hacer ruido a todos".

Esta es la primera vez de Pastor Rocha en el escenario de la Quinta Vergara, aunque ya ha tenido experiencias en otros importantes espacios, como el Gran Arena Monticello, y también recintos vinculados al stand-up comedy y populares podcasts.

