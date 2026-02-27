Matteo Bocelli anuncia que volverá a Chile con nuevo concierto: ¿Cuándo y dónde tocará?

27 feb. 2026 - 16:30 hrs.

Uno de los artistas más exitosos y queridos por el público en esta edición del Festival de Viña del Mar ha sido Matteo Bocelli, que además de ser jurado y haber cantado en la primera noche, fue elegido como el rey del certamen.

Es por ello que, aprovechando su vínculo con el país, el cantante italiano confirmó que regresará a Chile en los próximos meses para un nuevo concierto, esta vez en el Movistar Arena.

¿Cuándo será el nuevo concierto de Matteo Bocelli?

Según informó la productora Bizarro, Matteo Bocelli regresa a Chile con su gira Falling in Love, el miércoles 21 de octubre en el Movistar Arena.

"Una noche única para dejarse llevar por su voz, su sensibilidad y un show que promete momentos inolvidables", señalaron a través de sus redes sociales.

La preventa comienza el miércoles 4 de marzo a las 10:00 horas, pagando en exclusiva con tarjetas de BancoEstado, a través de PuntoTicket.

En tanto, la venta general será a partir de las 10:30 horas del viernes 6 de marzo, o hasta agotar stock en la preventa. Los precios hasta el momento no han sido informados.