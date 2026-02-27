Padre y su bebé son atropellados mientras cruzaban por paso peatonal en Pudahuel

27 feb. 2026 - 17:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un hecho insólito ocurrió el pasado miércoles en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana, ya que un padre de 40 años de edad y su guagua de 9 meses fueron atropellados mientras cruzaban un paso peatonal.

¿Qué informó la Fiscalía?

Según información de la Fiscalía Occidente, el hecho ocurrió en la intersección de la calle Juan Guzmán Cruchaga con Avenida Laguna Sur, por el que Carabineros recibió un llamado en que se alertaba de la situación.

Al momento de entrevistarse con el padre, este les comenta que fueron atropellados por un vehículo de color blanco, el que era conducido por un hombre, aparentemente, joven.

Luego del impacto, el conductor del vehículo se detuvo, pero no se bajó a prestar ayuda. Con el paso de los minutos, decidió huir del lugar.

A pesar de la gravedad del accidente, se informó que el padre resultó con lesiones de carácter leve, mientras que su hijo resultó ileso.

