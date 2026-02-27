Se viene el nuevo pago del Aporte Familiar Permanente: ¿Quiénes recibirán el exBono Marzo?

27 feb. 2026 - 09:00 hrs.

Ante la proximidad de un nuevo pago del Aporte Familiar Permanente, es fundamental confirmar quiénes podrán acceder a este beneficio estatal destinado a familias de menores ingresos.

Esta ayuda no es postulable, ya que se entrega automáticamente a quienes cumplan con los requisitos establecidos. El monto asciende a $66.834 y se otorga por carga familiar o por familia, según corresponda.

Según ChileAtiende, los destinatarios dispondrán de un plazo de 9 meses, tras la emisión del documento de pago, para cobrar su dinero.

¿Quiénes recibirán el exBono Marzo?

Para recibir este beneficio, los destinatarios deben cumplir con al menos una de las siguientes condiciones:

Tener concedido el Subsidio Familiar al 31 de diciembre del año anterior. En ese caso se cobrará un aporte por cada causante de subsidio.

Pertenecer a ChileSolidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar). Deben haber sido familias beneficiarias de estos sistemas al 31 de diciembre del año anterior para cobrar un Aporte por familia.

Tener concedida la Asignación Familiar o Maternal por sus cargas al 31 de diciembre del año anterior. Se recibirá un Aporte por cada carga.

Disponibilidad del Aporte Familiar Permanente

Para consultar la disponibilidad y fechas de pago del Aporte Familiar Permanente es necesario precisar el grupo al que se pertenece.

El grupo 1, integrado por quienes cobran entre el 14 y el 28 de febrero sus beneficios de Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), se habilitó desde el 16 de febrero.

El grupo 2, formado por quienes cobran sus beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) entre el 2 y el 13 de marzo, tendrán acceso desde el 2 de marzo. Aquí también se adicionan los pensionados del IPS.

Finalmente, a partir del 16 de marzo, se habilitará el grupo 3, con trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.

Todo sobre Aporte Familiar Permanente