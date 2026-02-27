Último día para pedir devolución con JetSmart: Conoce cómo puedes solicitar tu dinero

27 feb. 2026 - 10:00 hrs.

Los clientes de JetSmart tienen hasta hoy viernes 27 de febrero para solicitar una devolución de dinero, siempre que hayan viajado entre el 18 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 y que tuvieron problemas con sus vuelos.

Este pago masivo surge de un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) acordado con el Servicio Nacional al Consumidor (Sernac), con el fin de entregar compensaciones justas y reembolsos a los miles de afectados por culpa de la compañía.

¿Cómo solicitar una devolución de dinero con JetSmart?

Los pasajeros que aún no han pedido su reintegro pueden tramitarlo en línea, a través de la plataforma de la empresa (pulsa aquí), donde deben ingresar el correo electrónico con el que compraron los boletos de viaje.

Una vez hecho esto, la plataforma indicará si es beneficiario o no y podrá escoger la forma de pago, así como seleccionar otras opciones alternativas.

En este sentido, la empresa recalca que las opciones estarán disponibles para pasajeros con boleto que no realizaron el viaje. Los que ya gestionaron una alternativa, no podrán elegir nuevamente otra opción.

