Nuevo dueño de Telefónica inicia reestructuración con al menos 700 despidos

27 feb. 2026 - 11:16 hrs.

¿Qué pasó?

A poco más de dos semanas de concretarse el traspaso de Telefónica Chile a la multinacional Millicom, comenzaron los primeros cambios en la operación local. El pasado jueves se inició una ola de despidos que, ya alcanza al menos a 700 trabajadores de la empresa que opera bajo la marca Movistar.

Según informó Pulso, las desvinculaciones representan cerca del 20% de la dotación en el país, que bordea los 3.000 empleados. De acuerdo con la memoria 2024 de Telefónica Móviles Chile, la compañía contaba con 3.242 trabajadores, distribuidos entre alta gerencia (16), gerencias (173), jefaturas (208), operarios (672), fuerza de venta (297), administrativos (156), auxiliares (10), otros profesionales (1.630) y técnicos (80).

Un proceso que podría ampliarse

De acuerdo al mismo medio, fuentes al interior de la empresa señalaron que el proceso de notificación comenzó este jueves y continuará durante los próximos días, ya que parte del personal se encuentra de vacaciones. Incluso, estiman que el número final de despidos podría fluctuar entre 800 y 1.000 personas, es decir, entre un 25% y un 30% de la dotación. Otras fuentes sostienen que la cifra definitiva aún no está cerrada.

Cerca de 400 trabajadores no pueden ser desvinculados por ahora, debido a que el sindicato al que pertenecen se encuentra en negociación colectiva, lo que implica fuero laboral. Este proceso podría extenderse por algunos meses más, por lo que las salidas podrían ampliarse una vez concluido.

Según relataron fuentes internas, las indemnizaciones se han pagado con un 20% adicional para trabajadores más nuevos y hasta un 45% extra para los empleados más antiguos, conforme a lo establecido en sus contratos.

Señales desde la matriz

Durante la mañana del jueves, el CEO global de Millicom, Marcelo Benítez, adelantó ajustes en Chile en una conferencia con inversionistas. “Nuestro playbook encaja muy bien con las operaciones en el país y nos estamos volviendo muy buenos ejecutándolo. En solo dos semanas ya designamos a una nueva CEO (Carolina Vallejo), CTIO (Charbel El Hachem) y CFO (Paul Proaño). Y en este momento estamos ejecutando la reducción de las operaciones en Chile”, afirmó.

El ejecutivo detalló que la compañía ha aplicado una estrategia similar en otros mercados. “Hemos actuado con rapidez para estabilizar e integrar los negocios recién adquiridos en Uruguay y Ecuador. El primer día de la adquisición, nombramos a un nuevo CEO, un nuevo CFO y un nuevo CTIO. Durante la primera semana, rediseñamos el equipo ejecutivo y sus subordinados directos. Y durante el primer mes, aplicamos nuestro plan de acción con disciplina, lo que incluyó una reducción del 30% en la plantilla”, sostuvo.

Telefónica Chile cerró 2025 con pérdidas por tercer año consecutivo, registrando un saldo negativo de $412.625 millones (US$ 455 millones). En ese contexto, Benítez proyectó: “A pesar de que estemos perdiendo plata todos los días en Chile hoy, creemos que podemos traer la operación este año (...) a un flujo de caja neutral. Y de ahí en adelante recibir los beneficios de la nueva ejecución, con un nuevo modelo operativo”.