Telefónica se despide de Chile tras 30 años: ¿Qué pasará con sus clientes?

12 feb. 2026 - 09:44 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía española Telefónica oficializó la venta de sus operaciones a NJJ Holding y Millicom Spain, un movimiento que marca el cierre de más de tres décadas de presencia en Chile. El anuncio, realizado este martes, abre un nuevo capítulo para el mercado local, mientras persiste la duda sobre el futuro de los actuales clientes de Movistar.

La salida de Telefónica —matriz de Movistar— responde a una estrategia regional que contempla su retiro de varios países hispanoamericanos, concentrando sus esfuerzos financieros y comerciales únicamente en Brasil y Europa.

¿Qué pasará con los clientes de Movistar?

Fuentes con conocimiento del proceso precisaron a BioBioChile que, al tratarse de la adquisición de una empresa internacional que no tenía operaciones previas en Chile —y no de una fusión—, la marca Movistar debería continuar funcionando con normalidad.

En esa línea, no se proyectan cambios relevantes para los usuarios en el mediano plazo. Los contratos, servicios y tarifas actuales seguirán vigentes, sin posibilidad de ser modificados de manera unilateral por los nuevos dueños.

El CEO de Telefónica Hispam, Alfonso Gómez, agradeció a todos los trabajadores de la compañía y aseguró que la marca “deja en Chile una operación robusta, una infraestructura moderna y una plataforma preparada para que el nuevo accionista continúe impulsando el desarrollo digital del país sobre bases sólidas”.

