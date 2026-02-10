Telefónica se despide de Chile 35 años: "Gracias por haber sido parte de este camino"

10 feb. 2026 - 14:29 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana del martes, Telefónica anunció la venta de Movistar Chile a Millicom (Tigo) y NJJ tras 35 años de operar en el país.

A raíz de esto, es que la filial de la empresa española emitió un comunicado donde se despiden de sus funciones en el mundo de la telecomunicación nacional y destacaron los puntos claves de los que fueron partícipes.

"Gracias por haber sido parte de este camino"

"Telefónica anuncia el cierre de su etapa como operador en Chile, culminando 35 años de presencia en el país (...) que hoy posicionan a Chile como referente regional y global", mencionaron al inicio del comunicado.

Alfonso Gómez, CEO de Telefónica Hispam, también escribió unas palabras: "Este cierre de etapa es, ante todo, una oportunidad para agradecer. A nuestros colaboradores, clientes, proveedores, autoridades, organismos reguladores, comunidades, aliados institucionales y sectoriales: gracias por haber sido parte de este camino".

"Telefónica deja en Chile una operación robusta, una infraestructura moderna y una plataforma preparada para que el nuevo accionista continúe impulsando el desarrollo digital del país sobre bases sólidas", finalizó.

Entre los hitos y desafíos que atravesaron como compañía, destacaron la llegada del prepago, la inauguración de la Torre Telefónica, la instalación de la fibra óptica en la Patagonia, las conexiones móviles durante el terremoto del 27F, los servicios de comunicación durante la pandemia, entre otros.

