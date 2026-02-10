¡Me encanta... Se ve estupendo!: Carlita mostró cómo quedó tras cirugía plástica

10 feb. 2026 - 15:26 hrs.

El pasado mes de enero, la creadora de contenido Carla Inostroza, conocida en redes sociales como "Carlita" se sometió a una cirugía plástica en la que se realizó liposucción en los brazos y lipotransferencia en glúteos.

El procedimiento de liposucción consiste en eliminar grasa localizada mediante cánulas. La lipotransferencia, por su parte, reutiliza y purifica la grasa extraída para ser inyectada comúnmente en los glúteos con el fin de dar volumen.

Carlita compartió con sus seguidores cómo se ve su cuerpo a casi un mes de la operación y no pudo ocultar su felicidad al probarse diferentes vestidos que, según dijo, no le gustaba cómo le quedaban antes de la operación.

"Me encanta. Se me ve estupendo", expresó.

Este no es el primer video que la influencer comparte vía Instagram para manifestar que está contenta con el resultado. En publicaciones anteriores ha expresado que antes de la cirugía evitaba mirarse al espejo y su autoestima era muy baja.

Aún falta para ver el estado definitivo de su figura. El proceso de recuperación inicial propio de esta intervención quirúrgica ocurre entre los primeros tres y seis meses. En ese tiempo, la inflamación y hematomas bajan significativamente.

En algunos casos, según la cicatrización y evolución de cada persona, los resultados definitivos podrían notarse posterior a los seis meses y alcanzar el año.

