Enigmático secuestro en EEUU: FBI publica imágenes de sospechoso en la desaparición de madre de periodista de la NBC

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes, el director del FBI, Kash Patel, publicó en sus redes sociales imágenes del sospechoso de secuestrar a Nancy Guthrie, la madre de la presentadora de televisión estadounidense Savannah Guthrie.

En las fotografías, que pertenecen a la cámara de seguridad de la entrada de la casa de Nancy, se puede ver a un hombre con capucha y armado interviniendo el dispositivo durante la madrugada en que desapareció la octogenaria.

¿Qué dijo el director del FBI?

"Durante los últimos ocho días, el FBI y el Departamento del Sheriff del Condado de Pima han estado trabajando estrechamente con nuestros socios del sector privado para continuar recuperando imágenes o grabaciones de video del domicilio de Nancy Guthrie", explicó Patel.

Las pericias comprendieron imágenes que "pudieran haberse perdido, dañado o inaccesible debido a diversos factores, incluyendo la retirada de dispositivos de grabación", por lo que el video publicado esta tarde "se recuperó de datos residuales ubicados en sistemas internos".

"En colaboración con nuestros socios, esta mañana, las fuerzas del orden han descubierto estas nuevas imágenes, previamente inaccesibles, que muestran a un individuo armado que aparentemente manipuló la cámara de la puerta principal de Nancy Guthrie la mañana de su desaparición", dijo finalmente el director del FBI.

Revisa las imágenes publicadas por el FBI

