Gala del Festival de Viña 2026: Así puedes conseguir entradas gratuitas

10 feb. 2026 - 18:16 hrs.

Este viernes 20 de febrero se llevará a cabo la Gala del Festival de Viña 2026, organizada por Mega, y que podrás ver en pantalla con una amplia cobertura y más de 130 invitados, entre ellos cantantes, actores y diversas figuras del espectáculo.

La noche estará marcada por el estilo y la elegancia de quienes desfilen por la alfombra roja instalada en el Sporting Club de Viña del Mar, en la región de Valparaíso. Si estás pensando en asistir al evento, aquí te contamos cómo hacerlo.

¿Cómo asistir a la Gala del Festival de Viña 2026?

Desde este viernes 13 de febrero, a partir de las 10:00 horas, podrás adquirir de forma gratuita tus entradas a través del sitio oficial de PuntoTicket.com.

Quienes consigan un ticket podrán presenciar en vivo el paso de los famosos por la alfombra roja más reconocida del país, que cuenta con más de 900 metros cuadrados y un amplio despliegue técnico que permitirá no perderse ningún detalle del evento.

En esta edición, la conducción estará a cargo de Tonka Tomicic, mientras que en la estación final de entrevistas se encontrará José Antonio Neme, animador del matinal Mucho Gusto.

Si prefieres verlo desde casa, podrás seguir la Gala sintonizando Mega a partir de las 21:00 horas.

Todo sobre Festival de Viña