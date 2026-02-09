Última noche del Festival de Viña 2026: ¿Quiénes se presentarán en el cierre del evento?

09 feb. 2026 - 18:30 hrs.

El próximo viernes 27 será la sexta y última noche de la edición número 65 del Festival de la Canción de Viña del Mar y podrás disfrutarla por las pantallas de Mega.

En esta jornada, el Festival se despide con tres shows musicales y uno humorístico, además de dar a conocer al ganador de la competencia folclórica.

¿Qué artistas se presentan la sexta noche?

Al igual que la edición anterior, la última noche del Festival contará con la participación de cuatro artistas: Dos argentinos y dos chilenos. El humor queda en manos de un humorista que debutará en el certamen y la música irá desde el género urbano hasta el pop y folklore argentino.

El referente del género urbano argentino llega por primera vez al Festival de Viña. Sube al escenario de la Quinta Vergara tras presentarse en el Movistar Arena luego de seis años sin venir a Chile. Será quien dé inicio a la última fecha del evento.

Luego de varias presentaciones en el Gran Arena Monticello y con videos que superan el millón de visualizaciones en redes sociales, el comediante y creador de contenido chileno llega por primera vez a la Quinta Vergara y espera conquistar al "Monstruo" con su rutina.

El cantante y rapero chileno es uno de los artistas urbanos más conocidos en el país. Luego de marcar un hito importante en su carrera con la presentación en el RedBull Symphonic, este año se presenta por primera vez en una edición del Festival de Viña.

El cantante y compositor argentino se destaca por su gran versatilidad musical. Aunque tiene canciones muy conocidas en el género urbano, su álbum más reciente mezcla ritmos del tango y folklore argentino con un tono emotivo y moderno. Su presentación dará fin a la edición 2026 del Festival.

