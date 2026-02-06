Logo Mega

Dos actores, una jueza y un periodista de Mucho Gusto: Estos son los coanimadores que se subirán al escenario de Viña 2026

Casi al finalizar Mucho Gusto, Eugenia Lemos fue la encargada de revelar todos los nombres que se subirán a la Quinta Vergara para coanimar el Festival de Viña 2026.

Entre quienes acompañarán a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, hay dos destacados actores, una implacable jueza y un animador y periodista del matinal de Mega.

¿Quiénes coanimarán Viña 2026?

A continuación, descubre quiénes son los coanimadores que acompañarán a Karen y Rafa en el Festival de Viña 2026.

  • Carolina Arregui.
  • Fernando Godoy.
  • Carmen Gloria Arroyo.
  • Karim Butte.

Puedes disfrutar del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 por las pantallas de Mega.

Programación de Viña 2026

Domingo 22

Lunes 23

Lunes 23: Pet Shop Boys / Rodrigo Villegas / Bomba Estéreo.

Martes 24 

Martes 24: Jesse & Joy / Esteban Düch / NMIXX.

Miércoles 25

Miércoles 25: Juanes / Asskha Sumathra / Ke Personajes.

Jueves 26

Jueves 26: Mon Laferte / Piare con P / Yandel Sinfónico.

Viernes 27

Viernes 27: Paulo Londra / Pastor Rocha / Pablo Chill-E / Milo J.

