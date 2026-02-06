Dos actores, una jueza y un periodista de Mucho Gusto: Estos son los coanimadores que se subirán al escenario de Viña 2026

06 feb. 2026 - 15:51 hrs.

Casi al finalizar Mucho Gusto, Eugenia Lemos fue la encargada de revelar todos los nombres que se subirán a la Quinta Vergara para coanimar el Festival de Viña 2026.

Entre quienes acompañarán a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, hay dos destacados actores, una implacable jueza y un animador y periodista del matinal de Mega.

¿Quiénes coanimarán Viña 2026?

A continuación, descubre quiénes son los coanimadores que acompañarán a Karen y Rafa en el Festival de Viña 2026.

Carolina Arregui.

Fernando Godoy.

Carmen Gloria Arroyo.

Karim Butte.

Puedes disfrutar del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 por las pantallas de Mega.

Programación de Viña 2026

Domingo 22

Lunes 23

Martes 24

Miércoles 25

Miércoles 25: Juanes / Asskha Sumathra / Ke Personajes.

Jueves 26

Viernes 27