Viña 2026: Estos son los artistas que se presentarán el lunes 23 de febrero en la Quinta Vergara
El domingo 22 de febrero inicia una nueva edición del Festival de Viña del Mar. Serán seis noches llenas de música, humor y las tradicionales competencias folclóricas, que podrás disfrutar a través de las pantallas de Mega.
La parrilla ya fue publicada y cuenta con la participación de artistas como Gloria Estefan, Matteo Bocelli y Stefan Kramer quienes estarán a cargo de la primera jornada festivalera.
¿Qué artistas se presentan la segunda noche?
En una noche con presentaciones que van desde el Pop electrónico, hasta una mezcla de ritmos del Caribe colombiano, estos son los artistas que protagonizarán el segundo día de Viña 2026.
Pet Shop Boys
El dúo británico regresa a Chile después de su exitosa visita en 2023 y serán los encargados de aperturar la segunda noche festivalera con canciones de su gira más reciente "Dreamworld: The greatest Hits Live".
Rodrigo Villegas
Luego de llevarse la Gaviota de oro y plata en 2017, triunfo que renovó en 2023, el comediante con paso por Morandé con compañía y El Muro será quien ponga el humor durante el lunes 23 en la Quinta Vergara.
Bomba Estéreo
La banda musical colombiana tuvo exitosas presentaciones en el país. Este año busca conquistar por primera vez al público de la Quinta en el show de cierre, con algunos de sus éxitos como "Fuego", "Soy Yo" y una de sus canciones más conocidas: "Ojitos lindos" que interpretan junto a Bad Bunny.
