Revelan nuevos detalles de la Gala de Viña 2026: Estará a cargo de dos animadores, un comentarista de moda y una periodista

Ya quedan casi dos semanas para se realice una nueva edición de la Gala del Festival de Viña del Mar 2026, transmitida a través de las pantallas de Mega.

Durante esta jornada, se revelaron nuevos detalles del gran evento que se realiza como antesala al festival: estará a cargo de dos queridos animadores, un comentarista de moda y una periodista que estará junto a los famosos que desfilen el 20 de febrero.

¿Quiénes animarán la Gala?

En la 15° edición de la Gala de Viña 2026, la conductora que estará a cargo de la animación del evento será Tonka Tomicic, y para entrevistar a los famosos en la última estación, estará el animador de Mucho Gusto José Antonio Neme.

Por otro lado, el comentarista de moda que analizará los looks que desfilen por la alfombra roja será el ex chico reality Marcelo Marocchino. Y para conversar junto con las celebridades y tomar las impresiones estará la periodista de Meganoticias Florencia Vial.

Más de 130 invitados avanzarán por la alfombra roja más importante del país a partir de las 21:00 horas, donde atravesarán el Sporting Club de la ciudad jardín en una pasarela que contará con más de 900 metros cuadrados y una extensa cobertura con más de 23 cámaras televisivas.

Así, esta edición de la Gala del Festival será la que mayor despliegue técnico ha tenido en su historia.

