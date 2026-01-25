Segundo adelanto de la Gala de Viña 2026: Nuevos nombres se suman a la lista de invitados

25 en. 2026 - 16:15 hrs.

La lista de asistentes a la Gala del Festival de Viña del Mar 2026 sigue creciendo. Si la semana pasada conocimos a los primeros confirmados, este viernes en Mucho Gusto, César Campos y Eugenia Lemos liberó un segundo grupo de invitados que desfilarán el próximo 20 de febrero.

Es importante destacar que esta no es la nómina definitiva. La organización continuará revelando nombres en las próximas semanas hasta completar el total de asistentes.

A continuación, el detalle de los nuevos confirmados de hoy y el repaso de quienes ya habían asegurado su cupo.

Nuevas duplas y parejas confirmadas

En este segundo adelanto, varios rostros de la televisión y el espectáculo han sido confirmados para asistir en compañía. Entre las duplas que veremos cruzar la alfombra roja se encuentran:

Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda.

Josefina Montané y Pedro Campos.

Emilia Dides y Sammis Reyes.

Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat.

Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt.

Américo y Yamila Reyna.

Priscila Vargas y José Luis Repenning.

Más figuras confirmadas

Además de las parejas mencionadas, se sumaron a la lista oficial diversos rostros del espectáculo, la música y las redes sociales. Cabe aclarar que su confirmación individual en este listado se refiere a su asistencia al evento, sin que esto descarte necesariamente que puedan desfilar acompañados o que asistan con sus respectivas parejas.

Los nombres que se integran a la Gala son:

Kika Silva.

Augusto Schuster.

Cony Capelli.

Inna Moll.

Fátima Bosch.

El Primer Grupo: Los que ya estaban en la lista

Estos nombres se suman a los anunciados el viernes pasado, consolidando poco a poco el grupo que dará vida a la jornada inaugural del certamen:

María José "Coté" López (quien asistirá junto a Lucas Lama).

Luis Jiménez.

Pamela Díaz.

Kel Calderón.

Fran Virgilio.

Marlen Olivari y Luciano Marocchino.

Kidd Voodoo.

La organización del evento ha comunicado que próximamente se entregará un tercer adelanto con más figuras que serán parte de la noche más importante del verano viñamarino.

Todo sobre Gala Viña